Intip Yuk, Saat Istri John Legend Bikin Sensasi, Seperti Tak Pakai Busana Diatas Ranjang

POS KUPANG.COM -- Artis-artis Hollywood nampaknya memang gemar membuat sensasi.

Satu diantaranya adalah istri dari pelantun lagu 'All of Me', Chrissy Teigen.

Istri dari John Legend ini beberapa waktu lalu membuat heboh karena mengunggah foto dirinya bersama sang suami.

Bukan pose biasa, namun keduanya nampak tengah bertelanjang dada sambil berselimut.

"Readddddy," tulis Chrisy Teigen sebagai keterangan fotonya disertai hashtag #metball.

Meski terlihat seperti tak mengenakan busana, namun foto pasangan artis ini justru mendapat sejumlah pujian dari netizen.

instagram.com/chrissyteigen () ()

"Kalian berdua tampak cantik dan ganteng malam ini," ujar @itsacrazymelworld.

"Benar-benar sempurna," sahut @_irtamal.

Foto yang diunggah oleh Chrisy itu sebelum ia dan John Legend menghadiri Met Ball.

Met Ball atau Met Gala merupakan salah satu acara terbesar yang dinanti oleh para pencinta mode.