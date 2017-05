Daihatsu Luncurkan Ayla Baru, Diskonnya Mengejutkan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawatj

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Astra Daihatsu berinovasi dengan menghadirkan New Ayla. Mobil keluaran terbaru ini sudah dilaunching secara nasional di Jakarta pada 7 April 2017.

11 customer pertama yang membeli mobil New Ayla akan memperoleh diskon Rp 10.000.000.

Kepala Cabang Prima Parama Mobilindo Daihatsu, Richard Saputra, ketika ditemui Pos Kupang, di Lippo Plaza, Jumat (5/5/2017), mengatakan pembelian bisa dilakukan baik di dealer Daihatsu dan Pameran di Lippo Plaza, secara tunai maupun kredit.

Promo ini digelar dalam rangkaian acara ulang tahun Daihatsu ke-110 tahun.

Kata Richard New Ayla kini hadir dengan dua pilihan cc yaitu 1000 dan 1200 cc. Ada 16 tipe pilihan baik manual maupun matic yang disiapkan sesuai dengan keinginan customer.

Mobil ini menjadi pertama dan satu-satunya dengan tipe LCDC yang memakai lampu proyektor. Sinar tidak menyilaukan serta terlihat mewah dengan LED position lamp.

"Mobil ini juga tedapat DRL, bila lampu dinyalakan maka akan terang di pagi dan siang hari. Jika semakin malam maka DRL semakin redup," tuturnya.

Mengusung tagline It's Fun to be More, New Ayla tampil dengan banyak kelebihan yang membuatnya semakin keren. New Front Bumper with aerokit, New Rear Bumper with Aerokit dan 14" polished alloy with black painting membuat mobil semakin lebih sporty dan dinamis.

Interior mobil, lanjutnya semakin menyenangkan dengan tampilan keren yang terpancar dari interior, stylish dan multifungsi. Ada audio steering switch, semakin nyaman saat mengontrol audio pada stir, 2 din touchscreen audio, fitur audio yang canggih dapat diatur dengan sentuhan jari dan new seat structure and cover pattern dengan nuansa sporty yang kian terasa dengan desain jok baru yang nyaman untuk diduduki.

Dari segi safety dan security, New Ayla memiliki Back sonar yang makin aman saat mundur dan parkir. Immobilizer & alarm integrated key, desain kunci yang lebih aman dari bahaya pencurian dan dual SRS Airbag yang mengurangi potensi cidera pada pengemudi dan penumpang depan saat terjadi tabrakan frontal.

"Dengan mesin baru dual VVT-i menghasilkan tenaga dan torsi lebih besar dan irit bahan bakar. Sistem pengaturan suplai bahan bakar dan udara pada intake, serta emisi pada exhaust yang diatur secara optimal. Mesin ECO technology terbaru dari Daihatsu sangat irit, bertenaga dan ramah lingkungan, " ujarnya.

Richard mengatakan mobil ini sudah dipakai oleh masyarakat luas atau mobil sejuta umat. Jadi customer tidak perlu khawatir dengan hadirnya keluaran terbaru. Karena dibandingkan dengan Ayla tipe lama, New Ayla lebih kedap suara.

New Ayla ditawarkan dengan harga mulai Rp 117.800.000. Lima customer sudah melakukan indent untuk mobil ini. Customer akan mendapatkan diskon dan juga hadiah langsung tanpa diundi.*