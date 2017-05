Hasil Liga Champions, Higuain Menangkan Juventus di Kandang Monaco

POS KUPANG.COM, MONAKO -- Gonzalo Higuain menjadi protagonis Juventus saat menang 2-0 atas tuan rumah AS Monaco pada partai pertama semifinal Liga Champions di Stade Louis II, Rabu (3/5/2017).

Striker asal Argentina itu mencetak dwigol pada menit ke-29 dan ke-59. Dengan begitu, Higuain mengakhiri puasa lesakan yang telah berlangsung dalam tujuh partai fase gugur kompetisi kasta teratas Eropa.

Adapun buat AS Monaco, hasil ini sekaligus mengakhiri catatan tanpa terkalahkan mereka pada Liga Champions musim ini.

Away goals scored by Gonzalo Higuain in the Champions League:

Before tonight: 0 goals.

vs. Monaco: 2 goals.

He's turned up. ???? pic.twitter.com/ZLFpVZxTDj

— Squawka Football (@Squawka) May 3, 2017

Pertandingan sebenarnya berlangsung tidak terlalu timpang menilik peluang. AS Monaco melakukan enam tembakan tepat sasaran, sedangkan Juventus memiliki satu tendangan jitu lebih sedikit.

Hanya, Juventus memamerkan efektivitas dan kejelian dalam memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah. Contohnya adalah lesakan pertama mereka.

Dengan kawalan ketat pemain lawan, Dani Alves masih sempat melepaskan umpan dengan tumit di kotak penalti. Dari belakang, Higuain menyambut dengan tembakan kaki kanan ke pojok bawah gawang Danijel Subasic.

Keunggulan satu gol mendorong Juventus untuk tampil lebih defensif. Alhasil, AS Monaco kesulitan memasuki kotak hingga babak pertama berakhir.

Setelah jeda, AS Monaco kembali menebar sejumlah ancaman. Ada dua percobaan dari Radamel Falcao dan Bernardo Silva dalam enam menit pertama, tetapi selalu bisa diantisipasi oleh Gianluigi Buffon.

Alih-alih menuai hasil dari serangkaian serangannya, pasukan Leonardo Jardim malah kecolongan pada menit ke-59. Lagi-lagi, skenario gol diwarnai kombinasi Alves dan Higuain.

Dari kanan, Alves melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Satu sentuhan, Higuain menembak bola hingga menggetarkan jala Subasic untuk kali kedua.

Seusai lesakan tersebut, waktu sisa mempertontonkan sejumlah kegemilangan Buffon. Penjaga gawang uzur itu menggagalkan dua peluang dari Falcao dan Silva lagi.

Skor 2-0 untuk kemenangan Juventus pun menutup laga ini. Jalan tim beralias I Bianconeri menuju partai final pun terbuka lebar.*