Pria Ini Pilih Model Cantik daripada Pelayan Culun yang Terjadi Selanjutnya Bikin Nyesek

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Pria mana yang tak tertarik melihat wanita cantik dan seksi? Rasanya, sebagian besar pria lebih menyukai wanita yang cantik dibanding wanita biasa yang berprestasi dalam hal lain.

Itulah mengapa ada istilah yang mengatakan jatuh cinta itu dari mata turun ke hati.

Sebab, mereka melihat menggunakan mata terlebih dahulu baru ke hati.

Bukan melihat dari hati dulu, baru ke mata.

Dikutip dari laman viral4real, perilaku seksual manusia sering mencerminkan spesies hewan lain, kata periset.

Pada banyak spesies hewan, jantan berusaha untuk kawin dengan sebanyak mungkin betina untuk meningkatkan jumlah keturunan mereka.

Namun, mereka biasanya memilih pasangan kualitas terbaik yang bisa mereka temukan, yang bisa memberi gen dan sumber bagus untuk anak muda mereka.

Ya, banyak pria lebih menyukai wanita cantik, sama halnya dengan pria yang satu ini.

Dilihat dari akun Facebook Now I've Seen Everything, seorang pria tampak sedang asyik memesan secangkir kopi di sebuah kedai kopi.

Kemudian tampak seorang wanita yang merupakan pelayan kedai itu, menghampirinya untuk memberikan pesanannya.