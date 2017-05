Nikmati Kenyamanan Hotel Premium yang Chic dan Modern di Jantung Legian

The One Legian

POS KUPANG.COM -- The One Legian memenangkan penghargaan Indonesia Leading Lifestyle Hotel yang diberikan oleh Indonesia Travel Tourism Award dan Bali Leading Lifestyle Hotel yang diberikan oleh Bali Tourism Award.

Hotel ini terinspirasi oleh semangat matahari pagi untuk menikmati hari baru yang aktif dan bergaya. The One Legian menyajikan konsep " One Stop Experience Kuta - Legian", dengan enam tipe kamar yang berbeda.

The One superior room, The One deluxe,The One deluxe balcony, The One pool access, The One deluxe family, The One deluxe suit memberikan kenyamanan lepas dari berbagai kesibukan sehari-hari sekaligus juga memudahkan kita menikmati gaya urban daerah wisata Legian yang legendaris

Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh The One Legian turut memanjakan kita, mulai dari spa, mini gym, dua kolam renang outdoor dengan nuansa yang berbeda.

Romeo Pool yang tenang dan Skypool yang aktif dan trendy. Adapun pilihan restorannya juga ada dua. Rooftop Dine and Music Lounge dan The Deck Restourant and Bar.