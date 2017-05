MANTAP! Tiga Mahasiswa Harumkan Nama Undana di Lomba Olimpiade Nasional

Laporan Wartawan Pos Kupang, Maksi Marho

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Tiga mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) berhasil mengharumkan nama Universitas Nusa Cendana (Undana) setelah meraih juara pada lomba Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ON MIPA-PT) Wilayah VIII yang digelar di Denpasar Bali.

Selain ketiga mahasiswa, dua staf dosen dan pegawai Undana juga menerima piagam penghargaan Satyalancana Karya Setia dari Presiden RI, Joko Widodo.

Demikian dikatakan Rektor Undana, Prof. Fred Benu saat memimpin upacara peringatan Hardiknas di halaman depan gedung Rektorat Undana, Selasa, (2/5/2017) siang.

Ketiga mahasiswa tersebut yakni, Arga Y. Rihi Leo (mahasiswa semester VIII FKIP) serta Siprianus S. Andreas dan Rafli Fafo (mahasiswa semester VIII FKIP).

Menurut Prof Fred Benu, Arga Y. Rihi Leo meraih juara satu I lomba olimpiade nasional bidang studi matematika, sementara Siprianus S.

Andreas dan Rafli Fafo meraih juara I dan juara II lomba olimpiade nasional bidang studi Kimia. Prestasi ketiga mahasiswa ini membanggakan dan harus ditiru para mahasiswa lainnya.

Pada kesempatan itu, Rektor Undana, Prof. Fred Benu juga meminta seluruh jajaran pimpinan di lingkup Undana, baik dosen, pegawai maupun mahasiswa, agar membangun satu komitmen yang lebih unggul dan tegas dalam menyiapkan generasi muda menyambut masa depan bangsa dan negara

yang lebih baik.

Mahasiswa sebagai generasi muda unggulan akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara, khususnya

pembangunan di bidang pendidikan tinggi, Prof. Fred Benu mengatakan, Undana sudah berubah status menjadi PK-BLU

dan ini merupakan prestasi yang membanggakan.

Perubahan status ini, semata-mata untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan tinggi, sehingga kualitas lulusan Undana semakin baik dan mampu bersaing di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.

Pada upacara peringatan Hardiknas ini, Rektor Undana, Prof. Fred Benu juga membacakan pidato tertulis Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof. Mohamad Nasir yang pada intinya, menekankan pentingnya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi supaya lebih memperhatikan dampak dari aktivitasnya terhadap pembangunan ekonomi, terutama ekonomi di daerahnya.

Dengan kata lain, perguruan tinggi lebih memerankan dirinya sebagai agen pembangunan ekonomi (agent of economic development) di samping sebagai agen edukasi (agen of education) dan agen riset dan pembangunan (agent of

research and development).*