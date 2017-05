Penghasilan CEO Google asal India Ini Membuat Anda Tercengang

POS KUPANG.COM - Berapa penghasilan Sundar Pichai? Pria keturunan India yang menjabat posisi CEO Google ini punya gaji 650.000 dollar AS atau sekitar Rp 8,6 miliar per tahun. Tapi jumlah itu tak seberapa dibandingkan nilai penghasilan lain yang diterima dari perusahaan.

Laporan keuangan terbaru yang dikeluarkan oleh Alphabet (perusahaan induk Google) akhir pekan lalu menyebutkan bahwa Pichai menerima bonus saham senilai 198,7 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,6 triliun pada 2016.

Artinya, dalam setahun di 2016, Pichai menerima penghasilan sebesar hampir 200 juta dollar AS (lebih dari Rp 2,6 triliun). Nilai tersebut hampir dua kali lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pria 44 tahun itu juga masih menerima benefit lain dari perusahaan, seperti perlindungan keamanan dan tunjangan transportasi udara senilai 372.000 dollar AS atau hampir Rp 5 miliar.

Informasi yang dirangkum KompasTekno dari CNN Money, Selasa (2/5/2017) menyebutkan bahwa Pichai menerima bayaran besar lantaran dipromosikan sebagai CEO, juga atas jasanya membidani sejumlah peluncuran produk baru yang sukses.

Di bawah kendali Pichai, Google mengalami pertumbuhan bisnis iklan dan YouTube. Raksasa internet ini turut berinvestasi di bidang machine learning, perangkat keras, dan cloud computing.

Pichai sendiri menjabat sebagai CEO Google menyusul restrukturisasi perusahaan pada 2015. CEO sebelumnya, Larry Page, kini menjabat sebagai CEO Alphabet dan fokus mengembangkan bisnis-bisnis baru di bawah payung perusahaan induk tersebut.

Nilai kapitalisasi pasar Alphabet kini mencapai lebih dari 600 miliar dollar AS, sementara Page membatasi gaji tahunannya hanya 1 dollar AS karena sudah memiliki kekayaan sebesar 54,8 miliar dollar AS.