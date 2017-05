Inilah Lima Cara Jika Anda Terpaksa Putus dengan Si Dia

POS KUPANG.COM - Ada kalanya Anda merasa kurang sreg dengan si dia dan berpikir keras bagaimana caranya memutuskan hubungan.

Dilansir Independent, Joanne Davila dalam buku “The Thinking Girl’s Guide to the Right Guy” mengungkapkan lima langkah memutuskan hubungan dengan si dia.

1. Pikirkan berapa lama kalian berkencan

Semakin lama jalinan asmara, tentu Anda harus lebih hati-hati dalam menjelaskan bahwa sudah kalian lebih cocok hanya berteman.

“Semakin dalam perasaan, Anda harus memutuskannya dengan cara yang benar.”

Ia berpendapat 10 kali berkencan adalah permulaan dari hubungan yang serius, maka bila ingin putus lakukan dengan cara yang benar.

Namun, bila baru berkencan sekali, Anda bisa bersikap lebih santai untuk meninggalkannya bila memang merasa tidak cocok. Kecuali Anda melakukan hal seperti Ted Mosby dalam “How I Met Your Mother”, mengutarakan cinta pada kencan pertama.

2. Tak perlu menyebutnya “putus”

Davila mengatakan Anda tak perlu menyebut berakhirnya hubungan kalian sebagai “putus”.

Bisa saja Anda menganggapnya seperti ini, “Aku senang bersama denganmu, tapi aku sadar bahwa itu bukan yang kumau. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, tapi aku ingin memberitahumu agar kita bisa sama-sama melanjutkan hidup.”