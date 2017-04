Terbongkarnya Ganja yang Dibawa Rapper Iwa K Bermula Dari Kecurigaan Bungkus Rokok

TRIBUN PEKANBARU/TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY

Grup musik The Hunters beraksi pada acara Bold Xperience The Icon di Grand Ballroom Aryaduta Hotel, Pekanbaru Jumat (29/4/2016) malam. Kolaborasi lima musisi dari band dan genre musik berbeda ini digawangi oleh rapper Iwa K, DJ Rizuka, Stevie Morley Item gitaris Andra and The Backbone, penyanyi pop rock Shae dan Eno Gitara drummer Netral. TRIBUN PEKANBARU/THEO RIZKY