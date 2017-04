Wah, Deddy Corbuzier Sindir tentang Harga Otak Penyanyi Berinisial ATT Dianggap Pas

Meme Deddy Corbuzier

POS KUPANG.COM --Baru-baru ini Deddy Corbuzier tengah sibuk membuat komedi yang berjudul `My Boss and Me'.

Komedi singkat ini sempat membuat heboh banyak orang. Kala itu, Deddy mengambil tema `Pakai otak Anda'

Video komedi singkat ini pun diunggah di akun Instagram milik Deddy. Ia pun membuimbuinya dengan caption:

"Insialnya ATT Sang Penyanyi (Mungkin Dangdut) DAN HARGA OTAK NYA.."

"Bentar lagi IG jadi Amis, ingat Baper adalah penyakit menular!"

"Tanpa buka aib dan tanpa Gesek2 Alay sexual sama suami orang," tulis akun mastercorbuzier Rabu (26/4/2017).

Lucunya, gara-gara status ini sontak semua terfokus pada Ayu Ting Ting. Netizen meyakini jika ATT yang dimaksud adalah tak lain Ayu Ting Ting.

Tak heran, pro dan kontra pun timbul. Namun, kebanyakan mereka adalah setuju dengan lawakan Deddy ini.

Kurang lebih, hingga berita ini diunggah sudah 19.025 orang yang mengomentari lamannya.

@hestibonitinho "Haha.. ngakak gw liat video ini.. klo gg ksindir brarti bnr" gg pnya otak,"

@neng3704 "Yg jelas....om Deddy itu smart....bagus om biar nyadar tuh orang,"

@allysiahelma `@noverinamaura wkwkwkwk otak gag ke pake 1M makanya nyari idola yang attitudenya bagus gag yang amburadul gag karuan . Kena sindir artis mulu gag malu kalau kena sana sini temen2 artis lagi,"

@icon.celluler2 "@laura_magnolia kualitasnya deddy lbh murah ya mb,,, malah lbh mahal ayu ,otaknya msh belum dipakek soalnyaa,'

@fauriina.dessy "Semakin kesini semakin membuktikan klo berita yg beredar selama ini benar adanyaa.. good job om dedy dan tante chika." (Tribun Medan.Com)