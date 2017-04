VIDEO: Sotis Hotel Kupang dan Beer & Barrel Kitchen and Lounge Hadirkan Tata Janeeta

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM, KUPANG -- Dalam rangka ulang tahun Beer & Barrel Kitchen and Lounge (restaurant by Sotis hotel Kupang). SOTIS Hotel Kupang memberikan suguhan special bertemakan "B&Bnation story of year #3".

Event kali ini, kata Sales Marketing Manager Sotis Hotel, Sari Sedhu, Kamis (27/4/2017), akan menghadirkan banyak talent dan bintang tamu artis Cantik Tata Janeeta yang merupakan mantan pentolan dari group vokal MAHADEWI dibawah managemen Republik Cinta. Tata Janeeta akan membawakan 8 lagu salah satunya adalah single terbaru milik Tata Janeeta "Penipu Hati dan Korbanmu".

Event ulang tahun Beer & Barrel yang ke 3 ini akan dimeriahkan juga dengan tampilan stand up comedy kupang, model kota kupang yang akan mempromosikan baju dari ibu Dian KIOS KAOS , UV Dancer dari Denpasar Bali. selain itu event kali ini akan dimeriahkan juga oleh performance DJ Abel Shahnaz yang merupakan TOP 100 DJANES 2017 juga sebagai singer, host, presenter dan MC.

Genre musik yang akan dibawakan oleh DJ Abel Shahnaz sangat cocok dengan selera musik party kota kupang yaitu EDM, Techno, Mash up, R&B, Hard style.

Kali ini kita juga menghadirkan ambience yang berbeda dengan menggunakan konsep DJ SET WITH LASER SHOW dari Jakarta.

Selain Acara dimalam hari bersama Tata Janeeta dalam event "B&Bnation story of yeaar #3". Beer & Barrel juga mengadakan kegiatan zumba party bertajuk "BEER & BARREL ZUMBA DANCE" dengan mengundang Zin Zee dan Zin Yuli UV DARI Denpasar Bali.

Dalam acara ini Sotis hotel kupang akan membagikan banyak doorprize salah satunya adalah voucher periksa darah dari prodia kupang senilai 1 juta rupiah, ticket garuda indonesia pulang pergi Kupang - Denpasar - Kupang, voucher kamar dan banyak hadiah menarik lainnya.

Acara ini disponsori oleh Garuda Indonesia, Toko Nam, Kios Kaos, Radio 96 SKFM, Radio RRI Kupang, Heineken, Amidis, Toko Caycong, Bintang Toejoe, Sophie Marthin, Budi Reza Advertising, Diva, Slim & Fit, M2 Enterprise dan Pos Kupang.(*)