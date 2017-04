Saat Para Pria Masuk Kamar Mandi, Selalu Melakukan Lima Kesalahan ini

Ilustrasi(THINKSTOCK.COM)

POS KUPANG.COM -- Anda setiap hari mandi sebelum berangkat beraktivitas. Anda pun berpikir bahwa Anda sudah menguasai keterampilan dan kebiasaan terbaik saat mandi.

Namun, tahukah Anda bahwa kebanyakan pria melakukan kesalahan dasar dalam ritual membersihan dan menyegarkan tubuh ini. Berikut uraiannya:

Tidak membersihkan peralatan mandi dan kamar mandi

Bukanlah sebuah pengetahuan ilmiah bahwa jika kamar mandi Anda tidak bersih, maka bagaimana tubuh Anda akan bersih?

Peralatan mandi dan kamar mandi yang tidak bersih bisa menjadi sarang jamur dan bakteri.

Jadi, biasakanlah menyemprotkan cairan pembersih dan tinggalkan selama 10 menit sebelum Anda mulai menggosok lantai, dinding, serta bak mandi.

Lakukan kebiasaan ini sekurang-kurangnya satu minggu sekali.

Tidak menggunakan sabun batangan

Banyak orang berpikir bahwa sabun batangan mudah terikat dengan bakteri dan kotoran. Anda salah.

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh US National Library of Medicine National Institutes of Health, sabun batangan tidak mentransfer bakteri ke tubuh Anda.