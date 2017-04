Pakai Kimono, Netter Terpukau dengan Penampilan Ashanty, Aurel dan Arsy di Jepang

POS KUPANG.COM - Keluarga Anang Hermansyah kini tengah berlibur di Negara Sakura, Jepang.

Tak hanya mengajak istri dan keempat anaknya, Anang juga mengajak asistennya ke Jepang.

Rupanya tak hanya berlibur, di Jepang Ashanty juga membuat video clip produk lipstik terbarunya.

Mengenakan pakaian adat Jepang, yakni Kimono, Ashanty terlihat seperti boneka Jepang.

Ashanty (instagram.com/ashanty_ash)

"Video clip for my new single (Emoji) lipmatte not soo matte ash01 by @ashantybeautycosmetics #japan #andaiakubisa," tulis Ashanty.

Dalam kesempatan berlibur di Jepang itu, Ashanty juga melakukan pemotretan bersama Aurel dan Arsy.

Kompak memakai Kimono, keluarga yang sama-sama memiliki nama berawalan A itu nampak cantik.

Netizen pun memberikan berbagai tanggapan untuk foto Ashanty, Aurel dan Arsy.

"Subhanallah 3 bidadarinya mas @ananghijau,'

"Acioo lucuuuuuuuuu,,,, cantik semua @ashanty_ash @aurelie.hermansyah,"