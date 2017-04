NTT Butuh Pemimpin Baru dengan Pola Pikir Out of the Box, Inilah Figur yang Tepat

Oleh: Plasidus Asis Deornay

Advokat, Tinggal di Jakarta

POS KUPANG.COM - Pemilihan Gubernur NTT tentu menjadi perhatian banyak pihak. Pengamat, media, aktivis, LSM, parpol bahkan masyarakat NTT secara keseluruhan. Banyak nama yang telah beredar di tengah masyarakat. Ada yang sudah mendeklarasikan dirinya untuk maju sebagai calon gubernur NTT, ada yang lain masih menyatakan siap maju, dan beberapa nama disebut-sebut banyak kalangan didorong untuk maju juga sebagai calon yang diandalkan, antara lain Benny K Harman, Esthon, Christ Rotok, Melki Lakalena, Medah, Andre Garu, Daniel Tagu Dedo, Iriyanto Djou, dan lainnya.

Macam-macam latar belakang mereka. Ada yang mantan pejabat, politisi aktif, birokrat, akademisi dan tak ketinggalan dari kalangan profesional.

Siapakah yang pantas untuk NTT saat ini?

Pengalaman memperlihatkan buruknya citra para pejabat dan politisi di NTT. Bahkan pengamat politik dan intelejen Bonie Hargens pernah mengatakan dengan lantang dan berani bahwasanya pejabat di NTT saat ini `loyo dan sontoloyo'. Hopeless, tidak bisa diharapkan.

Walau banyak juga yang tidak senang dengan kejernihan nalar dan nurani Bonie Hargens ini, sesungguhnya ia sudah menguak fakta riil di NTT tercinta.

Menjadi pejabat di level birokrasi pemerintahan daerah saja sudah KKN, malas, tidak serius bekerja, kok malah digadang-gadang untuk maju sebagai calon gubernur NTT. Didukung pula oleh partai pengusungnya. Apa sudah tidak ada malunya atau sudah lupa dirikah mereka? Ataukah memang sudah tidak ada kandidat lain di luar pejabat dan politisi untuk direkrut dan didukung menjadi gubernur?

Mengusung Sosok Profesional?

Tugas partai sebagai penjaring bakal calon sangat berkepentingan dalam menghadirkan calon out of the box, di luar kalangan pejabat dan politisi. Akan tetapi, bukan tanpa dilema dan keraguan. Pertanyaan besarnya bagi partai dan calon pemilih adalah, adakah jaminan akan kapabilitas sosok dari kalangan profesional bakal menjadi seorang pemimpin yang akan membawa perubahan bagi NTT?

Bukan cerita baru sesungguhnya, tentang seorang pemimpin dari kalangan profesional. Proklamator sekaligus Presiden pertama kita saja, Soekarno, adalah seorang insinyur. Hari ini pun Indonesia dipimpin oleh Jokowi, seorang Presiden berlatar belakang insinyur.

Kita juga mengenal sosok pemimpin fenomenal seperti Ahok, Gubernur DKI, dan Tri Risma, Walikota Surabaya, juga berlatar belakang profesional yang kebetulan insinyur juga. Didukung oleh profesi yang mereka tekuni serta niat tulus tanpa tekanan masa lalu politik dan birokrasi, membuat mereka lepas bebas membangun daerahnya hingga membawa banyak perubahan yang berarti. Sebab mereka tidak terbelenggu oleh konflik interest masa lalu partai dan birokrasi.

Begitu pula Bupati Bantaeng Prof. Dr. Nurdin Abdulah, pemenang 50 Award baik nasional dan internasional, adalah dari kalangan akademisi dan profesional. Kang Yoyok yang mantan Bupati Batang Jawa Tengah berasal dari latar belakang militer namun sebelum menjadi bupati yang sangat berprestasi di Batang, beliau adalah seorang sosok yang sukses mengelola perusahaannya. Kepiawaiannya dalam mengelola perusahaan menjadi modal penting dalam memimpin daerah.