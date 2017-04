Liburan Ayu dan Raffi, Lambe Turah Bocorkan Pengakuan Mengejutkan Pilot Kasus 'Amsterdam'

POS KUPANG.COM -- Isu tentang liburan berdua antara Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting ke Amsterdam kembali memanas.

Isu ini sudah bergulir sejak tahun 2016 lalu.

Meski sudah mereda, namun kabar tersebut rupanya kembali memanas.

Raffi Ahmad dan Ayi ()

Kabar liburan berdua itu sendiri muncul karena dipicu oleh komentar dari salah seorang petugas sebuah maskapai yang menyaksikan keduanya berlibur bersama.

Tak tanggung-tanggung, keduanya dikabarkan berlibur bersama ke Amsterdam, meski ditemani satu teman lainnya.

Postingan Lambe Turah () ()

Meski, berdasarkan pantauan BPost, komentar dari salah seorang pramugari maskapai tersebut tak ditemukan di akun instagram Ayu Ting Ting.

Banyak netizen yang berkomentar menegaskan jika kepergian Ayu dan Raffi adalah benar, berdasarkan ungkapan salah satu petugas ground handling.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (INSTAGRAM//raffinagita1717)

Seperti akun tanti100576 yang berkomentar "@raffinagita1717 ARRIVED IN JKT 18 JULI AT 11.40 WITH ? @ayutingting92 dan @mirasyamsiahahmad . SEGER DI CHARGE DI EROPA DI CABIN FIRST CLASS. MALAMNYA DI LIPUT MEDIA KE KOREA MASIH ADA SISA " CHARGE DARI EROPA .. @rieta_amilia @amy_r_qanita ... PETUGAS GROUND HANDLING BANDARA NGAK KUAT TUTUP MULUT ....AKHIRNYA BUKA SUARA JUGA MBA NOVY... .."

Hal serupa diungkapkan akun sucimu14CIE "@raffinagita1717 KETAHUAN NIH ABIS HONEYMOON AMA YAYANGNYA @ayutingting92 KEBELANDA ITU STAF GROUND HALDINGNYA GI LOH YG BOCORIN

SAMPAI KAPAN SIH SEMBUNYI2 TERUS?EMANG SELINGKUH ITU LBH MENANTANG&MEMACU ADRENALIN YA FI?JENDES SELALU DIDEPAN :):)."

Kabar kepergian Ayu dan Raffi juga ramai dibicarakan akun gosip instagram.