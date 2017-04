Inilah Sembilan Poin dalam 100 Hari Pertama Presiden Donald Trump

Presiden AS Donald Trump

POS KUPANG.COM- Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2017 dengan membawa daftar panjang janji selama 100 hari pertama pemerintahannya.

Catatan pencapaiannya campur aduk dan ini adalah sembilan masalah utama yang dihadapinya dan apa yang dicapainya menjelang tepat 100 hari pemerintahannya Sabtu esok, seperti dikutip Reuters:

PERLINDUNGAN KESEHATAN (HEALTHCARE)

Janji mencampakkan 2010 Affordable Care Act yang sudah ditandatangani Presiden Barack Obama untuk kemudian disebut Obamacare, adalah di antara janji besar Trump selama kampanye presiden 2016. Tapi janji ini menjadi salah satu kegagalan terbesarnya dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

RUU soal penghapusan Obamacare di DPR akhir Maret lalu mentah setelah Kaukus Kebebasan, blok konservatif Republik, menjegalnya, selain Demokrat yang solid. Kalau diajukan lagi RUU ini tidak akan terlalu didukung Republik moderat, selain bakal ditentang keras Senat.

PEMOTONGAN PAJAK

Trump sudah lama menginginkan pajak dipangkas sejak 1980-an. Pekan ini dia mengajukan RUU memangkas pajak perusahaan menjadi 15 dari 35 persen, memangkas pajak pendapatan pribadi sampai 35 persen, dan lainnya. Tapi rencana ini menjadi samar-samar, bahkan ditanggapi skeptis sebagian kubu Republik sendiri.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kebijakan luar negeri Trump ditandai oleh pergeseran-pergeseran besar, khususnya menginginkan persababatan dengan Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Namun pemerintahannya diusik oleh penyelidikan Kongres atas keterlibatan Rusia dalam Pemilu AS 2016, selain dengan tim kampanye Trump.

Trump terlihat tidak mau galak kepada Putin, kendati Putin mengutuk serangan udara AS ke Suriah awal bulan ini.

Trump juga mengambil pendekatan yang agresif terhadap Korea Utara dengan menekan negara ini melucuti program senjata nuklirnya. Para pakar menyebut Korea Utara bisa melancarkan serangan nuklir setelah 2020. Trump menekan China, mitra dagang terbesar Korea Utara, untuk berbuat lebih banyak lagi dalam menjinakkan program nuklir Pyongyang.

Dalam perkara NATO, Trump melarat pendapatnya bahwa pakta militer ini sudah ketinggalan zaman, dengan kini berbalik memujinya.

Di Suriah, dia menyatakan tak ingin menjerumuskan AS lebih dalam lagi ke dalam konflik Timur Tengah tapi ironisnya dia menjawab tudingan serangan senjata kimia Suriah dengan melakukan serangan udara ke pangkalan militer Suriah. Tapi tindakan ini dipuji oleh sekutu-sekutu AS di Eropa dan para wakil rakyat AS sendiri.