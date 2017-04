Inilah Jadwal Siaran Langsung Sepakbola Tanggal 28 April - 1 Mei 2017

POS KUPANG.COM- Berikut jadwal siaran langsung sepak bola pada 28 April sampai dengan 1 Mei 2017:

Jumat, 28 April 2017:

* Liga 1:

Madura United vs Mitra Kukar, pukul 15.00 WIB, tvOne

Semen Padang vs Persipura Jayapura, pukul 18.30 WIB, tvOne

Sabtu, 29 April 2017:

* Liga 1:

Bhayangkara FC vs PS TNI, pukul 15.00 WIB, tvOne

Persib Bandung vs Sriwijaya FC, pukul 18.30 WIB, tvOne

* Premier League:

West Brom vs Leicester City, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1

* La Liga:

Real Madrid vs Valencia, pukul 21.15 WIB, beIN Sports 2

* Bundesliga:

Wolfsburg vs Bayern Muenchen, pukul 23.30 WIB, Fox Sports 1

Minggu, 30 April 2017:

* Liga 1:

PSM vs Persija, pukul 18.30 WIB, tvOne

* Premier League:

Manchester United vs Swansea, pukul 18.00 WIB, beIN Sports 1

Everton vs Chelsea, pukul 20.05 WIB, beIN Sports 1

Tottenham Hotspur vs Arsenal, pukul 22.30 WIB, RCTI, beIN Sports 1

La Liga:

Espanyol vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2

* Serie A:

Torino vs Smapdoria, pukul 01.45 WIB, JakTV

Senin, 1 Mei 2017:

* Serie A:

Inter Milan vs Napoli, pukul 01.45 WIB, Trans7

Catatan: Untuk Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) tambahkan satu jam