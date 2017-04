Artis Peran Julie Estelle Gemar Cicipi Ragam Kopi Indonesia

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Artis peran Julie Estelle mengatakan ia selalu mencari kesempatan untuk mencicipi beragam kopi lokal bila sedang berkeliling Indonesia.

"Aku pasti selalu coba kopi lokal di warung kopi," ujar Julie saat dijumpai wartawan di sebuah acara di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Ada berbagai jenis kopi yang disukainya. Selain kopi gayo dan mandailiing, Julie juga menggemari kopi Bali.

"Sebetulnya kopi di mana-mana punya keunikan masing-masing, cuma mungkin salah satu yang paling aku suka kopi di Bali sih. Enak-enak," sambungnya.

"Balinese coffee itu full body (rasanya kuat dan terasa penuh di mulut). Tergantung roast-nya sih? bisa quite bitter or not," ujar pemeran film Surat dari Praha ini.

Julie menambahkan, ia mencicipi kopi lokal karena ingin mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan minum kopi di kafe-kafe pada umumnya.

"Sebenarnya lebih mencoba untuk experience aja sih, karena budaya minum kopi itu kan berbeda dan di Indonesia sangat populer gitu," kata perempuan kelahiran Jakarta, 4 Januari 1989 ini.

"Dari kita ngomongin kafe sampai ngomongin warung kopi, jadi aku emang senang explore dan (mendapat) experience itu sih di daerah-daerah," terangnya. (Sintia Astarina/kompas.com)