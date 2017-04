Artis Korea Park Bom Beritahu Fans Minta Yang Hyun Suk Buatkan Album Solo Dirinya, Netizen Bingung!

POS-KUPANG.COM - Park Bom mengunggah foto di Instagram memakai bikini, Jumat (28/4/2017).

Caption foto tersebut,"I 'm going back."

Sebuah akun netizen berkomentar ingin melihat mantan member 2NE1 menyanyi lagi.

"OMG Bom you're so sexy and cute, please going back to the studio and release your solo album. BJ's miss you so much (Bom kamu sangat seksi dan unyu, tolong kembali ke studio dan merilis album solo. Blackjack sangat merindukanmu)" komentar @bomieboms.

Nggak nyangka komentar tersebut mendapat balasan dari Park Bom.

"I'm telling u... U should ask to my producer YG & Teddy oppa..... really (Aku beritahu kamu. Kamu harus minta kepada produserku YG atau Yang Hyun Suk dan Teddy. Beneran)," balas Park Bom.

Netizen pun bingung dengan pernyataan tersebut.

"WHAT I CANT UNDERSTAND THIS," komentar orhhh.

"Does she mean that SHE SIGNED TO YG again?" komentar abwujay.

"@ss.u.n.n.y they're driving us crazy, wish bom can just clear the air but she keeps mentioning YG, when her name is not under YG ent anymore," komentar royalparkbom.

"I didn't know she was still with YG?? And I don't know how I feel about that," komentar nicolekaisa.

"Aaaaahhh!! so she's still a #ygfamilyteam ? @royalparkbom ?? srsly!!" komentar ysangxoxotres.

Netizen bingung karena Park Bom masih meminta YG dan Teddy memproduseri album solonya.

Padahal, YG Entertainment telah mengeluarkan pernyataan kalau Park Bom nggak memperbaharui kontraknya dengan agensi tersebut.

Jadi Park Bom masih di YG Entertainment atau nggak ya? (tribunstyle.com/Archieva Nuzulia Prisyta Devi)