Terlambat Injak Rem Sedetik Saja, Balita yang Terjatuh dari Becak Terlindas Mobil

POS KUPANG.COM -- Nasib malang menimpa seorang gadis kecil berusia empat tahun. Dia hampir saja terlindas mobil usai terjatuh dari becak ibunya.

Insiden mengerikan itu terekam dalam sebuah video singkat yang dilansir media berita Inggris The Sun.

Video tersebut diunggah dengan judul "MIRACULOUS ESCAPE Heartstopping moment car drives over four-year-old girl after she falls from her mother’s rickshaw"

Pada video terlihat seorang balita terjatuh dari sebuah becak yang melintas di jalan raya.

Dari belakang, tiba-tiba melintas mobil sedan yang hampir melindas tubuh balita.

Roda depan mobil sempat menyenggol kepala balita hingga ia menangis.

Beruntungnya, pengendara mobil sigap mengerem mobil sehingga roda belakang tidak melindas tubuh sang balita.

Tidak diketahui kapan dan dimana insiden mengerikan ini terjadi.

Simak video di atas! (Sigit Ariyanto/Tribunnews)