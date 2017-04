Temukan Pacarnya Tidur dengan Pria Lain, Bukannya Marah, Pria Ini Malah Melakukan Hal Kocak!

POS KUPANG. COM - Guys, biasanya kamu akan marah melihat pasanganmu selingkuh kan?

Begitu awalnya yang dirasakan Duston Holloway, seorang pria asal AS.

Melansir Dailymail.com, Duston Holloway datang ke rumah kekasihnya dari luar kota.

Saat membuka kamar kekasihnya, dia menemukannya sedang tidur dengan pria tak dikenalnya.

Awalnya Duston Holloway ingin marah.

Tapi pria berusia 23 tahun ini mampu mengontrol situasinya.

Duston Holloway berusaha membangunkan sang kekasih.

Tapi ternyata kekasih yang sekarang jadi mantannya itu terlalu mabuk untuk bangun.

Duston Holloway lalu melakukan hal yang nggak terduga.

Dia memotret sang mantan yang sedang tidur dengan pria lain.

Lalu, Duston juga berswafoto ria dengan background mantannya yang sedang tidur.

Foto tersebut kemudian diunggahnya melalui akun Facebook.

"When you come home to another man in your bed with the one you loved! Good men deserve good women (Ketika kamu pulang dan mendapati pria lain sedang tidur dengan orang yang kamu cintai! Lelaki baik pantas untuk perempuan baik)," tulis Duston Holloway.

Foto-foto ini menjadi viral seketika.

Duston Holloway mendapat dukungan dari banyak netizen.

Netizen juga mengaku kagum dengan Duston karena mampu mengendalikan emosinya.

Foto mantan kekasih Duston Holloway yang sedang tidur bersama pria lain (dailymail.co.uk)