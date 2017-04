Pilkada dan Netralitas PNS, Inilah Dilema yang Perlu Anda Ketahui

Oleh: Shinta Astrada Koroh

Analis Kepegawaian pada Pemerintah Kota Kupang

POS KUPANG.COM - Pemilihan Gubernur NTT sudah semakin dekat. Berbagai media massa NTT, bahkan sosial media seperti Facebook dan Twitter, telah ramai dengan pembahasan para bakal calon peserta pemilihan Gubernur NTT. Ada yang berani menunjukkan geliatnya dalam mencari simpati masyarakat, namun ada juga yang masih melihat dan memperkirakan peluangnya untuk bertarung dalam pemilihan Gubernur NTT nanti. Tidak hanya geliat pada media massa dan media sosial, dalam birokrasi pemerintahan pun mulai menunjukkan gerakannya.

Pada masa inilah, netralitas PNS diuji. Netralitas adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, netralitas PNS dan kebebasan dari intervensi politik sangat ditekankan sebagai bagian yang penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan NKRI.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 ayat 15, menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pelarangan keterlibatan PNS juga telah dikuatkan dengan surat edaran Menpan RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Larangan ini bukanlah dengan maksud membatasi hak asasi manusia dari PNS. Namun hal ini adalah upaya menjaga PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin persatuan PNS, sehingga dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang diberikan sebagai pelayan masyarakat.

Mengapa PNS menjadi media yang menguntungkan untuk memenangkan calon pemimpin daerah? Karena diyakini oleh para kandidiat pemilihan kepala daerah bahwa 1 orang PNS dapat menarik 5 s/d 10 suara atau lebih. Hal pertama yang perlu dipertimbangkan dalam proses pilkada adalah, apakah PNS akan bertahan untuk tidak ikut berpihak pada salah satu calon kepala daerah. Yang kedua, apakah para calon kepala daerah tidak tertarik untuk memanfaatkan potensi PNS.

Diakui atau tidak, banyak PNS yang memanfaatkan momentum pilkada untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. PNS dan kandidat sama-sama tertarik untuk bekerja sama memenangkan pilkada, apalagi jika kandidat berasal dari pejabat lama yang ikut menjadi calon.

Fenomena keterlibatan oknum PNS dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan peserta pilkada, mengindikasikan bahwa peraturan tentang netralitas PNS belum ditegakkan untuk mencegah penyelewengan birokrasi. Larangan dengan jelas dipahami, namun jika tidak disertai dengan penegakan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum PNS untuk terlibat dalam suksesi pemilihan kepala daerah.

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010, ditegaskan: "PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin". Namun, mengapa peraturan ini tidak dapat dilaksanakan?

Untuk menegakkan suatu aturan, dibutuhkan kekuatan dari aturan itu sendiri. Diperlukan kajian yang lebih mendalam tentang pentingnya penerapan sanksi/hukuman disiplin dan hal ini membutuhkan waktu relatif lama. Dalam fase menunggu kekuatan suatu aturan, dibutuhkan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung adanya netralitas PNS.

Diperlukan kesadaran dari PNS bahwa posisi PNS adalah perekat pemersatu bangsa sehingga PNS tidak boleh "berat sebelah" terhadap salah satu calon pilkada. Diharapkan bahwa dengan menjaga netralitas dalam pilkada akan turut menjaga netralitas birokrasi pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat. Namun jika ingin netralitas menjadi bagian melekat dari PNS, mungkin wacana mencabut hak suara atau hak politik PNS seperti yang diberlakukan pada TNI dan Polri akan menjadi salah satu solusi. May be yes... may be no....*