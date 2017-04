Deretan Wanita Cantik Mentereng di Booth Pameran Otomotif Jakarta

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Wanita-wanita cantik terlihat mentereng berdiri di antara mobil-mobil Toyota.

Mereka adalah para SPG (Sales Promotion Girl) yang menghiasi booth Toyota di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) hari ini Kamis (27/4/2017) hingga Kamis (4/5/2017) di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta.

Adapun para SPG tersebut tampil seksi dalam balutan dress merah seragam.

Tak hanya berdiri di samping mobil-mobil Toyota, sesekali para gadis melempar senyum terhadap pengunjung pamersn otomorif internasional di booth Toyota itu.

Dalam hal ini, Toyota memamerkan 13 model mobil anyar.

Antara lain All New Sienta, New Innova, Venturer, Fortuner, Camry dan New Agya yang baru diluncurkan 7 April 2017 lalu.

Display pameran mobil pun terbagi dalam beberapa zona, yaitu zona active, zona family, dan juga zona adventurous.

Simak videonya di atas. (TribunSolo.com, Chrysnha Pradipha)