Andien Unggah Video Pernikahan di Hari Ulang Tahun Kedua, Netizen Jadi Baper

POS KUPANG. COM - Kamis (27/04/2017) menjadi hari spesial bagi Andien dan Irfan Wahyudi.

Pasalnya, tepat di hari ini mereka merayakan ulang tahun pernikahan yang kedua.

Untuk mengenang moment sakral ditahun 2015 lalu, Andien mengunggah video prosesi pernikahan.

Sebuah pesta yang digelar secara outdoor tampak sangat romantis.

Beralaskan rumput dan beratapkan awan, Andien dan Ippe mengucap janji suci sehidup semati.

Keluarga besar mereka pun turut hadir merayakan hari bahagia tersebut.

Dilansir Tribunstyle.com dari video tersebut, meski mengambil tempat outdoor, Andien dan Ippe mengenakan busana Jawa saat prosesi akad nikah.

Ibunda dari Kawa ini pun flashback ke moment bahagia dalam hidupnya ini.

"The beginning.

Sacred vow.

Family and friends gathered together.

Got lost in a forest.

Dance and music.

Fun vibe.

Unforgettable party.

Love everywhere.

27 April 2015.

I love you 'till forever, @cyclonesia

Happy 2nd anniversary

.

.

*slide to see the whole video made by @strmdhn *"

Para netizen yang melihat video tersebut pun sukses dibuat baper.

@snk.ers : "Duh meleleh smp terharu mba ndien. . Happy 2nd anniversary to both of you.. @andienaisyah."

@phylosophie : "still my most favorite wedding happy anniversary kak!"

@msblujay : "Simply Beautiful! Wish you both a Happy Anniversary."

@mama_alziya : "So sweeeeet @andienaisyah smg selalu samara yaaa... suunsay buat dd kawa."

Andien, suami dan anak. (Instagram)

(tribunstyle.com/Ninda Iswara)