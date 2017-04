Woh! Kunjungi Tiga Besar, DPRD Manggarai Barat Habisi Dana Rp 1,5 Miliar

Laporan wartawan Pos Kupang, Servan Mammilianus

POS KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Sebanyak 30 orang anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di 3 kota besar, yakni Bandung, Surabaya dan Bali selama lima hari.

Menurut penjelasan dari Sekretaris DPRD setempat, Paulinus Pangul, biaya perjalanan dinas untuk Kunker itu setiap anggota dewan sekitar Rp 10 juta per hari selama lima hari, yakni untuk uang tiket pesawat pulang pergi; biaya hotel; biaya makan dan biaya lainnya.

Maka setiap anggota dewan mengantongi Rp 50 juta untuk lima hari Kunker. Dikali 30 orang anggota, menjadi Rp 1.500.000.000 (1,5 miliar).

"Dalam rencananya, tempat tujuan Kunker dibagi per komisi. Komisi A ke Surabaya, Komisi B ke Bandung dan Komisi C ke Bali. Tetapi masih dibahas lagi untuk kepastian tempatnya. Biaya Kunker dihitung dalam perjalanan dinas. Sekitar Rp 10 juta per orang," kata Paulinus, saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya Hari Rabu (26/4/201).

Secara terpisah Ketua Komisi B Marsel Jeramun dan Ketua Komisi C Marthen Warus, sudah memastikan kota tujuan Kunker. Namun waktu keberangkatannya masih dibahas.

Keduanya ditemui terpisah di lantai satu Kantor DPRD Mabar, Rabu itu.

"Komisi B Kunker ke Bandung, untuk melihat beberapa hal. Pertama terkait pengelolahan keuangan daerah. Kedua terkait pembangunan infrastruktur. Itu karena daerah mereka dianggap berhasil berkaitan dengan dua hal tadi," kata Marsel.

Ketua Komisi C, Marthen Warus memastikan Kunker ke Beduhul Kabupaten Tabanan Bali.

"Untuk melihat potensi agrowisata, seperti pusat sayur. Tetapi waktunya belum dipastikan," kata Marthen.

Rencananya, dalam dua sampai tiga hari ke depan, mereka akan berangkat Kunker.

Kunker para wakil rakyat itu bersamaan dengan anjuran Pemerintah Pusat untuk penghematan anggaran. (*)