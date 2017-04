Ada Pizza Renyah dan Iga Bakar, Nikmatnya Jajanan Khas Bali di Warong Legong Paling Favorit

POS KUPANG.COM, GIANYAR - Jika Anda pernah menonton film animasi Disney Pixar berjudul Ratatouille, barangkali nama Anton Ego tidak asing.

Dia adalah kritikus restoran yang dikenal dengan tulisannya yang cenderung pedas, namun di akhir cerita, ia sangat terkesan dengan masakan yang dihasilkan Restoran Gusteau.

Ego pun menulis review seperti ini: not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere.

Kami menggunakan pemanggangan tradisional, dengan kayu kopi sebagai bahan bakarnya," ujar Kadek.

Tak ketinggalan hadir juga menu dessert berupa jajanan khas Bali.

Dadar gulung menjadi sajian yang paling banyak dicari pelanggan.

Sama seperti menu lainnya, dadar gulung ini pun dibuat secara homemade.

Sebagai inovasi, dadar gulung ini juga diberi sentuhan es krim yang menambah kesan segarnya.

Tidak hanya makanan, daya tarik restoran ini juga terletak pada suasana yang dihadirkan. Lokasinya tak jauh dari pantai.

Desain interiornya terkesan romantis, terutama pada bagian garden pada malam hari.