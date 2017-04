VIDEO: Aksi Hebat Loris Baz, Pebalap MotoGP yang "Menolak Jatuh"

POS KUPANG. COM - MotoGP edisi Amerika di Circuit of The Americas (COTA), Austin, yang berlangsung Senin (24/4/2017) dini hari, sudah dimenangkan oleh Marc Marquez.

Tapi, gelar juara Marc Marquez teras ahambar, karena yang layak jadi pusat perhatian adalah seorang pembalap tim gurem bernama Loris Baz.

Ya, aksi Loris Baz di sesi kualifikasi ini diklaim sebagai salah satu aksi penyelamatan terbaik.

Akun Twitter MotoGP menyebut skill tingkat dewa Loris Baz, merupakan upaya manusia mematahkan hukum fisika.

Bagaimana tidak, di sebuah tikungan, Loris Baz sebenarnya sudah 99% terjatuh.

Saat memasuki tikungan terakhir, ban depan motor Ducati yang dikendarai Baz tiba-tiba selip.

Tapi, ia menolak jatuh, dan dengan segala upaya, ia kembali bisa membuat motornya stabil, lalu kembali memacu motornya itu di lintasan.

Aksi Loris Baz ini sampai membuat pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, bersedih.

Ya, meski meraih pole position MotoGP Austin, tapi ia merasa aksi Baz, justru menjadi momen terbaik di ajang MotoGP Amerika.

"Hari ini saya merasa agak sedih karena meski merebut pole position tapi saya kehilangan peluang mendapatkan penghargaan aksi penyelamatan terbaik tahun ini!" kata Marquez seperti dikutip dari Crash, Minggu (23/4/2017).