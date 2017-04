SAKB Gelar Pentas Seni Berisi Cerita Anak-anak: The Fabuluous Stories of Disney World

Laporan Wartawan Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu

POS KUPANG.COM, KUPANG - Sekolah Abdi Kasih Bangsa (SAKB) Kupang mengadakan Pentas Seni (The NinthArt Performance) tahun 2017 di Restoran Oriental Kupang, Selasa (25/4/2017).

Pentas seni ini berisi pementasan cerita anak-anak.

Kepala SAKB Kupang, Ietje Inabuy, S.Pd, kepada Pos Kupang, Selasa (25/4/2017), mengatakan, kegiatan ini mengusung tema, 'The Fabuluous Stories of Disney World dengan sub tema, 'The Ugly Duckling, The Little Match Girl, Pinochio Is My Son dan the lion King'.

Beberapa kegiatan lainnya adalah mini orchestra, pameran foto, dan paduan suara.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dari Dinas Pendidikan Kota Kupang, orang tua siswa dan undangan lainnya.

Para siswa SAKB melakukan pementasan. (pos kupang/apolonia matilde dhiu)

Para siswa SAKB Kupang tampil apik menampilkan cerita dan dongeng dalam bahasa Inggris. (*)