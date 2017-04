Pantes Ariel Betah, Sophia Latjuba Asyik Berjemur dalam Balutan Bikini dengan Warna Cerah

POS KUPANG.COM -- "Pantes ariel betah."

Begitulah komentar akun pinkdumb7273 setelah melihat penampilan Sophia Latjuba yang sedang berjemur.

Komentar tersebut muncul dalam unggahan Instagram Sophia berikut ini.

Sophia Latjuba

Sophia Latjuba dan Ariel (KOLASE / INSTAGRAM @sophia_latjuba88 / Tribunnews-JEPRIMA)

"Don't trust anyone who doesn't love the sun."

Begitulah bunyi keterangan unggahan di atas.

Dalam foto tersebut nampak Sophia yang tengah berjemur menikmati sinar matahari.

Kekasih Ariel Noah itu terlihat seksi dengan hanya mengenakan bikini.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Akun yurine_13 berkomentar, 'Badannya mba @sophia_latjuba88 bagus bgt kya blm punya anak aja."

"Aduh pantesan ariel betah disajikan hidangan gt sih," tulis akun aeni5414.

Akun na0mi_gallerys menambahi, "Gak mau kalah ama anak gadisnya kayaknya."

"Body goals bingiiittt, Keren." Tulis akun mrsprabowo.

Foto yang diunggah pada Senin (24/4/2017) siang ini telah mendapat ribuan likes dari netizen.