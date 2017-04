Dapat Ratusan Karangan Bunga Buat Ahok Optimis Jakarta Semakin Maju

POS KUPANG.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengucapkan terima kasih atas perhatian warga yang mengirimkan karangan bunga ke Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Halaman Balai Kota, Selasa (25/4/2017) dipenuhi seratusan karangan berisi ucapan terima kasih kepada Ahok memenuhi halaman Balai Kota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ladeni foto warga di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/4/2017).(Kompas.com/Kurnia Sari Aziza) ()

"Terimakasih untuk semua bunga penyemangat yang dikirim ke Balai Kota. Membaca pesan-pesannya yang kreatif membuat saya optimis Jakarta akan semakin maju," kata Ahok lewat akun Instagramnya @basukibtp.

Pengirim dan tulisan yang tertera dalam nama di karangan bunga bermacam-macam.

Pengirim lebih ekspresif mengungkapkan perasaannya.

"Mari tatap masa depan dan doakan segala kebaikan untuk Jakarta dan Indonesia," kata Ahok.

Salah satunya pengirim karangan bunga menyebut identitasnya sebagai 'Dari Kami Yang Belum Bisa Move On'.

Karangan bunga ucapan terimakasih untuk Ahok. ()

Tertulis ucapan, 'Terima kasih Pak Ahok Atas Kerja Kerasnya Selama Ini. Andalah Pemimpin Sejati. We Love You, We Will Miss You'.

Ada juga karangan bunga 'Dari Fans Berat Bapak Ahok'.

Isi pesannya, 'Kalian Nggak Oke Oce tapi Kalian Mantan Terindah. Anda Pahlawan di Hati Kami'.

Nama pengirim lainnya tak kalah unik, seperti 'Blessing Moms NKRI' dan 'Pengagum-Pengagummu'.

"Karangan bunga sudah berdatangan sejak kemarin. Paling banyak pagi ini. Sudah mencapai seratusan. Semuanya berisi ucapan terima kasih kepada Pak Ahok," jelas Ngatiyo, petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Balai Kota. (Tribunnews.com, Wahyu Aji)