VIDEO: Bupati Belu Lepas Puluhan Offroader Melaju Menuju Tempat Wisata Fulan Fehan

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, ATAMBUA -- Belu'>Bupati Belu Willy Lay secara resmi melepaskan peserta even Atambua Adventure Offroad 2017 di Lapangan Umum Atambua, Sabtu (22/4/2017) pagi sekitar pukul 10.30 wita.

Pelepasan 58 offroader asal Daratan Timor-Indonesia dan offroader asal Timor Leste ditandai dengan pengangkatan bendera start oleh Belu'>Bupati Belu, Willy Lay didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Belu.

Setelah dilepas secara resmi, para offroader masih sempat berkeliling Kota Atambua sebelum akhirnya menuju tempat wisata Air Terjun Siata Mauhalek di Kecamatan Lasiolat dan ke Fulan Fehan.

Pawai kendaraan offroad ini menarik perhatian warga sekitarnya. Ratusan warga berdiri sepanjang jalan dan di sekitar lapangan umum Atambua menyaksikan momentum pelepasan offroader.

Saat acara pelepasan, Bupati Willy mengatakan, even offroad ini merupakan even pembuka untuk rangkaian even selanjutnya di Kota Atambua dalam tahun 2017.

Dia berharap, melalui even ini, semakin banyak orang mengenal Kota Atambua sebagai kota vestival dan kota tujuan wisata.

Panitia pelaksana melalui Ketua Tanjung Motor Club Atambua, Epi Nahak melaporkan, jumlah mobil yang mengikuti even hari itu sebanyak 78 mobil yang terdiri dari 56 mobil peserta dari Kupang, TTS, TTU, Malaka dan Timor Leste dan sisanya adalah mobil panitia. *