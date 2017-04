TERKUAK, Ramalan Tarot, 'Seperti Yin dan Yang', Beginilah Rumah Tangga Raffi Ahmad dan Gigi

POS KUPANG.COM -- Beberapa waktu yang lalu, Nagita Slavina diundang Deddy Corbuzier dalam acara Hitam Putih.

Ibu dari Rafathar Malik Ahmad ini membuat ribuan orang penonton menangis sesenggukan ketika mendengar curahan hatinya.

Pengakuan Ayu Ting Ting Ketika Ditanya Jadi Orang ke-2 Dikehidupan Raffi Ahmad ()

Rumah tangga pasangan selebritis Nagita Slavina dan Raffi Ahmad memang tengah diguncang isu tidak sedap.

Pasalnya, Raffi Ahmad dikabarkan berselingkuh dengan pedangdut cantik Ayu Ting Ting.

Rafathar bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram/indah_octha)

Namun benarkah demikian?

Di acara Take Me Out Indonesia, seorang peramal wanita mengungkapkan kehidupan rumah tangga Raffi Ahmad.

Dalam acara yaang ditayangkan Kamis, 20 April 2017 tersebut, peramal mengatakan Raffi dan wanita yang akrab disapa Gigi itu adalah soulmate.

Hal itu melihat dari kartu tarot yang dipegang Raffi.

"Dan ini kartu yang muncul adalah soulmate," ujar sang peramal tarot.

Raffi Ahmad dan Rafatar (INSTAGRAM)

Wanita tersebut juga mengatakan Gigi dan Raffi diciptakan untuk saling melengkapi.