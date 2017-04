Remaja Mesjid Saling Bertempur di Turnamen Futsal Kahmi Cup I Tahun 2017

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Menyongsong pembukaan bulan suci Ramadhan, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Kupang menggelar Turnamen Futsal Kahmi Cup I tahun 2017 yang akan berlangsung, di Lapangan Indah Futsal, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Ketua panitia pelaksana Turnamen Futsal Kahmi Cup I/2017, Harun Al Rasid Sulaiman menjelaskan kepada Pos Kupang, disela sela persiapan, di Lapangan Indah Futsal, Kelurahan TDM, Kupang, Jumat (21/7/2017) siang.

Harun didampingi Koordinator Pertandingan, Zulkifli Umar, S.Sos, Msi, dan sekretaris panitia, Maruf Yakub menjelaskan, Futsal Kahmi Cup I/2017 berlangsung tanggal 23-26 April 2017 menyongsong pembukaan bulan puasa.

"Technical meeting (TM) akan berlangsung di Aula Mesjid Raya Nurussa'adah Jalan Soekarno No. 24, Kota Kupang, Sabtu (22/4/2017). Turnamen Futsal Kahmi Cup I/2017, Minggu, 23 April 2017 akan dibuka Ketua Kahmi Kota Kupang, Hamdan S Batjo dan Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, SH, serta H Abdulah Said Sagran dihadiri sejumlah tokoh Islam di Kota Kupang," tambah Zul Umar.

Harun Al Rasid menambahkan, even ini memperebutkan Trofi Bergilir Kahmi Kota Kupang sekaligus untuk mempererat tali silahturahmi remaja mesjid yang ada di Kota Kupang melalui cabang olahraga futsal. "Even ini kedepan akan menjadi even tetap dan digelar rutin setiap tahun," kata Harun yang juga Kabid Kepemudaan dan Olahraga Kahmi Kota Kupang. (fen)