Julia Perez Kritis, Geng Sosialita Berinisiatif Gelar Pengajian

POS KUPANG.COM -- Kondisi Jupe dikabarkan dalam kondisi melemah bahkan sempat tersebar kabar keadaannya semakin kritis.

Mendapat kabar demikian, sudah banyak teman-teman yang datang langsung mengunjungi Jupe di kamar VIP, Gedung A RSCM Jakarta Pusat pada Rabu (19/4/2017) kemarin.

Suasana haru biru mewarnai acara malam donasi untuk Julia Perez yang disiarkan live di ANTV. (NOVA)

Namun tak banyak yang tahu bahwa Cacha Frederica, Nia Ramadhani dan beberapa anggota geng sosialitanya sempat melakukan pengajian untuk Jupe.

Hal tersebut terekam dalam sebuah video yang diposting oleh member sosialita bernama Girls Squad.

Terlihat dalam video itu, sejumlah pria berkumpul dalam sebuah ruangan besar.

Julia Perez. (Instagram/@Juliaperrezz)

Tampak pula beberapa anggota geng sosialita Nia yang duduk bersimpuh.

Termasuk diantaranya adalah Jessica Iskandar.

Meski bukan Muslim, namun Jedar ikut bergabung bersama kawan-kawannya untuk mendoakan Jupe.

Sebelumnya juga, Jedar dan squadnya melantunan doanya!

Foto yang diunggah akun instagram @julia perrezz. (Instagram/@Juliaperrezz)

"Yang kuat Mamita Jupe, lekas sembuh. Geng #GirlsSquad ngadain doa bersama dg anak yatim untuk mendoakan kesembuhan Mamita dan mendiang kakak dari Chacha Federica. Chacha terima jadi aja, semua temen-temennya yang merencanakan. That's what friends are for kalo kata lagu barat," tulis akun itu di caption.

Tak hanya Jedar, Cacha pun memposting Video ceramah di pengajian tersebut! (Tribun Medan.Com)