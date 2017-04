Ini Komentar Pakar Etika Soal Jarak Antara Donald Trump dan Istri

POS KUPANG.COM - Pada akhir minggu lalu, Donald Trump dan istrinya, Melania Trump, berpergian menggunakan pesawat negara Air Force One. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian netizen.

Melalui Twitter, banyak netizen yang berkomentar mengenai jarak antara Donald dan Melania ketika naik dan turun pesawat.

Sebab, berbeda dengan Barrack Obama yang selalu berada di samping Michelle Obama, Donald sudah meninggalkan Melania dan menyalami orang-orang yang menyambutnya, walaupun sang istri masih turun tangga pesawat.

@Brasilmagic @KaraCalavera @NellSco Compare and contrast with this photo-and there are many others on the web that show the same thing. pic.twitter.com/ZbzW02Nnbg

- Carl Maniscalco (@maniscalco_carl) April 18, 2017

Hal ini, menurut pakar etika Jacqueline Whitmore, sangat tidak sopan terhadap sang istri.

"Ketika seorang pria dan wanita menuruni tangga, pria harus selalu berada selangkah di depan wanita. Logikanya adalah agar ketika wanita terpeleset, pria yang biasanya lebih kuat dan besar sudah siap untuk menangkapnya," ucapnya.

Dia melanjutkan, di foto ini kita bisa melihat jelas bahwa Donald Trump tidak hanya selangkah atau dua langkah, tetapi beberapa meter di depannya. Dia (Melania) jelas-jelas tidak ditemani olehnya (Donald).

Pakar etika Elaine Swann juga berpendapat sama.

Dia mengatakan, sang suami berada di dasar tangga menyalami orang lain sementara sang istri masih di atas tangga, hal ini tentu salah.

Menurut Swann, hal yang seharusnya dilakukan oleh Donald bila dia sudah terlanjur di bawah duluan adalah menunggu sang istri, mengenggam tangannya, dan membantunya menuruni beberapa anak tangga terakhir.

"Bagaimana pun juga, dia adalah seorang suami sebelum seorang presiden. Di hadapan wanita yang merupakan istrinya, dia tetap harus menjaga hubungannya. Dan bagian dari menjaga hubungan adalah tindakan-tindakan kecil yang dibutuhkan oleh seorang gentleman," tambah Swann. (Shierine Wangsa Wibawa/kompas.com)