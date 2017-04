Hotel Aston Kupang Beri Penghargaan untuk Perempuan. Ini Bentuknya.

POS KUPANG.COM--Aston Kupang Hotel memberi penawaran menarik pada hari ini, Jumat (21/4/2017). Khusus pada hari Kartini ini, manajemen hotel bintang empat ini memberi servis khusus bagi kaum perempuan berupa diskon 21 persen untuk menu kuliner.

"Tema yang kami tawarkan, yakni Tribute to Women. Hotel Aston Kupang memberikan penghargaan kepada semua perempuan dengan memberikan diskon 21% untuk menu kuliner baik makanan dan minuman di semua outlet F&B," jelas Dewi Indah Astuti, Director of Sales Hotel Aston Kupang dalam siaran pers yang diterima Pos Kupang, Kamis (20/4/2017).

Promo tersebut berlaku untuk makanan dan minuman di Ritz Lobby Lounge, Lung Hoa Chinese Restaurant, Gourmet Coffee Shop, Balcony dan Leet Sky Dining & Lounge. Akan tetapi, tidak berlaku untuk menu promo dan minuman beralkohol.

Dewi mengatakan, penawaran menarik tidak hanya pada hari Kartini yang jatuh hari Jumat ini. Pada hari Sabtu, tersedia Western BBQ di Balcony pada pukul 18.00- 22.00 Wita dengan harga Rp 125,000 net per orang. Diskon 20% diberikan kepada Anda yang melakukan pemesanan sebelum hari Sabtu.

Bagi Anda yang ingin menikmati Chinese food, ada pilihan buffet all you can eat seharga Rp 125.000 net per orang di Palacio Ballroom sambil menyaksikan Lomba Paduan Suara dan Fashion Show dalam rangka merayakan hari Paskah dengan tema Gospel On Easter. Acara ini akan berlangsung mulai pukul 16.00 Wita sampai selesai.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa datang langsung ke Hotel Aston Kupang di Jalan Timor Raya Nomor 142 Kelapa Lima, Kupang atau menghubungi nomor telepon (0380) 858 6333. (*/yen)