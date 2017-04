Diledek Gendut oleh Pacarnya, Wanita Ini Hancurkan Truk Karena Marah

POS KUPANG.COM, FLORIDA - Ada-ada saja ulah orang yang lagi kasmaran.

Seorang perempuan muda di Florida Amerika Serikat bernama Karie Marie Corwin, 25 tahun, menghancurkan sebuah truk setelah dia berantem dengan kekasihnya.

Celakanya, truk yang dia rusak bukan truk milik sang kekasih, tapi milik majikan sang pacar. Karie pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Kepolisian Florida.

Mengutip Palm Beach Post, Kamis (20/4/2017), kepada polisi Karie yang berasal dari Lake Couny ini menuturkan, kejadian itu berawal ketika Sabtu malam dia dan kekasihnya bikin acara minum-minum bareng di hari Sabtu.

Dia menjadi sangat tersinggung ketika kekasihnya meledek dia dengan sebutan gendut.

Karie lalu melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan truk yang sehari-hari dikemudikan kekasihnya itu dengan menghantamkan setrikaan baju ke arah truk berkali-kali.

Akibatnya, truk pun rusak parah. Antara lain pada windshield, moncong, dan jendela samping.

Kerugian ditaksir mencapai 2.350 dolar AS atau sekitar Rp 31,5 juta dengan asumsi kursi Rp 13.400 per dolar AS.

Belakangan diketahui, truk tersebut bukan milik sang pacar, tapi milik majikannya. (*)