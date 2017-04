Simak yang Satu ini, Anda Bisa Tahu Hal Terburuk yang Dilakukan Pria Saat Bercinta

POS KUPANG.COM -- Membanggakan performa seksual ketika bercinta justru dapat "membunuh" gairah seksual pasangan Anda, demikian menurut peneliti.

Sebuah studi baru berjudul Do Women's Orgasms Function as a Masculinity Achievement for Men? mencoba mengungkapkan apa hal paling buruk menurut wanita yang dilakukan pasangannya usai bercinta.

Peneliti menemukan, seorang pria bisa membunuh mood pasangannya saat membual tentang performanya di atas ranjang dan menganggap bahwa orgasme yang dirasakan wanita adalah karena performanya yang baik.

Selama penelitian, peneliti melibatkan 810 pria dengan usia rata-rata 25 tahun beserta pasangan mereka.

Para peserta pria kemudian diminta untuk menilai performa seksual mereka sendiri dan sejauh mana mereka merasa lebih atau kurang maskulin, tergantung pada apakah wanita mengalami orgasme atau tidak selama bercinta.

Hasilnya menemukan, pria merasa lebih maskulin jika pasangannya dapat mencapai orgasme saat bercinta.

Namun, pria juga dapat "merusak" sesi orgasme atau gairah seksual wanita saat mereka membual atau membanggakan kehebatannya sendiri, menyatakan bahwa orgasme adalah tentangnya dan bukan tentang pengalaman pasangannya. (Kompas.Com)