Hasil Liga Champions: Ronaldo 3 Gol, Real Madrid Sisihkan BayernMuenchen

Cristiano Ronaldo menjadi bintang Real Madrid pada dua pertandingan perempat final Liga Champions.

Setelah mencetak dua gol pada pertemuan pertama di markas Bayern Muenchen, Ronaldo mencetak hat-trick di Stadion Santiago Bernabeu.

Real Madrid melangkah ke semifinal Liga Champions seusai menyingkirkan Bayern Muenchen dengan skor agregat 6-3.

Pada perempat final kedua di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (18/4/2017) atau Kamis dini hari WIB, Real Madrid menang 4-2 atas Bayern Muenchen.

Laga tersebut harus dilalui melalui perpanjangan waktu. Pada waktu normal, Bayern Muenchen unggul 2-1 berkat gol Robert Lewandowski via titik penalti (53') dan bunuh diri Sergio Ramos (78'), beberapa saat setelah Ronaldo mencetak gol penyama kedudukan (76').

Akan tetapi, Bayern Muenchen yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Arturo Vidal menerima kartu kuning kedua pada menit ke-84, tampak kehabisan bensin pada masa perpanjangan waktu.

Real Madrid pun bisa mencetak tiga gol tambahan di perpanjangan waktu melalui tembakan Ronaldo (105', 110') dan Marco Asensio (112').

Ronaldo memastikan diri sebagai pemain pertama yang mencetak 100 gol di Liga Champions, tidak termasuk fase kualifikasi.

Rekor pun dibuat Real Madrid. Mereka melangkah tujuh musim berturut-turut ke empat besar kompetisi antarklub terelite Eropa itu, mematahkan rekor Barcelona antara 2007-2008 dan 2012-2013.