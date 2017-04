Niat Hati Pengen Pamer Bulu yang Abis Dicukur, Kimberly Ryder Malah Adu Argumen Sama Netizen

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Tampaknya setiap perempuan pasti berusaha untuk tampil secantik mungkin.

Berbagai perawatan tubuh dan wajah mereka lakukan untuk menjaga penampilan.

Begitu juga lah bagi aktris muda Kimberly Ryder.

Aktris 23 tahun itu baru-baru ini mengabarkan tentang perawatan tubuh yang baru dijalaninya.

Kimberly Ryder

Ia mengatakannya melalui akun media sosial Instagram, Senin (17/4/2017).

Kimberly Ryder mengunggah fotonya berdua bersama sang adik, Natasha Ryder.

Mereka berpose di depan sebuah tempat yang bernama "Touch".

"Thank you @touchhairremoval yg udah buat buluku semakin halus dan akhirnya menghilang! Customer servicenya juga always the best!" tulisnya dalam caption.

Ternyata, caption Kimberly Ryder mengundang komentar beragam dari netizen.

Sampai-sampai, aktris film "Perahu Kertas" ini terlibat adu argumen dengan netizen.