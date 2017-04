Lut Wintuk De Mori Yesus

POS KUPANG.COM, KUPANG - LESO Rabu le mane rodo-rodo cunceng kaut hi Moni. Toe keta manga wangkan co'o keta tara rodo-rodo nenggitun mane hitu. Nggiliaur terus kaut lakon one kilo tokon agu ngo pe'ang tana. Toe emi apan pe'ang tana ngo kole one kilo. Toe beheng kole one kilo tokon ngo kole pe'ang tana. Eme wa'in wi kali ga sekendut cengkali runing one banggang mbaru.

Boles kole nai dise ended Remus agu emad Remus lelo wintuk de Moni mane hitu. Ae tara nggitu laingn toe manga rajan cunceng mane hitu. Nenggitu kole naran hi Remus toe kole bae co'o tara nenggitun hi Moni. Toe keta manga campitn.

"Eng pe ta enu co'o keta campitn tara rodo-rodo cuncengm hau mane ho'o. Ata do ho'o eme kudu ngo Paskah nenggo'o di'a-di'a koe wintuk. Neka manga rabo cama tau agu ata tu'a. Landing hau enu ga toe manga nuk hitum. Cunceng terus kaut pandem," rei de Remus cangga waheng wetan hi Moni.

Le rei le Remus ga hitu di loak tombon hi Moni campitn tara manga cuncengn hia mane hitu. "Ina tara nggitu gaku damang kali ge diang nga ngo Paskah ga toe tara manga weli baju weru gaku. Lelo anakoe molas do so'o poli ngas weli baju werud ali ende agu emad ga," wale de Moni agu hi Remus.

"O.... landing hitu campitn bo tara cunceng terus keta hau bao mai ko?" rei de Remus agu hi Moni.

Toe di wale le Moni rei de Remus ga wan tombo dise ende de Remus agu ema de Remus. "Moni, eme manga keta nuk pe onemai nai ta enu com tombo di'a-di'a kaut agu ata tu'a. Neka rodo-rodo cunceng nenggitu kaut, ae bom poli le nggitu kauty. Bae apan lami eme rodo-rodo nggitu pande de hau," tae de emad Remus.

Toe di poli tombo de emad Remus, tambang kole le ended Remus. "Eme neho tae de tuang pe ta enu, intin dite Paskah ho'o kudu nuk kole susa de mori Yesus danong. Toet kudu ngo toto baju weru. Nuk lehau, le wie du turung ongga latan mori Yesus hia roco wa'i de cepulusua rasul. Eme wang pe lorong nuk dite toe keta nganceng nenggitu ae hia ho'o mori agu guru. Wuatn kali latang ite te ho'on pande de mori Yesus ga ngong tenggo'o neka mese nai. Eme mori Yesus ata guru agu tuang mese kaut nganceng roco wa'i de rasul, apan kole ite cama manusia ho'o. Eme bora agu mese pangkat neka mese bail nai. Neka manga nuk cewe mese taung one mai ite te kasi asi ho'o. Hiang koe itet ro'eng kasi asi ho'o ae ite ho'o cama-cama manusia," tae de ended Remus.

"Nenggitu kole susa de mori Yesus nang matan one haju panggol. Tara matan hia one haju panggol ga landing kudu koso ndekok ditet manusia ata ka'eng one lino ho'o. Wuatn latang itet manusia ho'o ga kudut ite kole neho pande de mori Yesus campe cama tau. Nganceng ko co'o enu lorong susa de mori Yesus latang campe cama tau dite ko?" rei de ended Remus agu hi Moni.

Le denge waheng hitu ga toe do mu'un kole hi Moni. Ngetuk kaut ulun du poli denge waheng cangga agu koes wae lu'un agu toe manga retang agu cunceng kolen ga. (kanis jehola)