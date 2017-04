Yudas Melakukan Eksperimen Politik, Inilah Hasilnya

Oleh Fransiskus Borgias Hormat

Warga Paroki St. Fransiskus Asisi Karot Ruteng

POS KUPANG.COM - Pada setiap perayaan Jumat Agung dalam Pekan Suci, di sela-sela drama jalan salib dan kematian Yesus, kita teringat akan Yudas. Di satu sisi demi empat puluh keping perak ia telah mengkhianati dan menggiring Yesus sahabat, guru dan Tuhannya menuju penderitaan salib dan kematian, Di sisi lain jika bukan karena tindakannya itu, mungkinkah penangkapan Yesus bisa terjadi? Jika itu tak terjadi, pertanyaan lanjutan: apakah ada alternatif menuju penebusan selain salib?

Apakah tindakan Yudas itu salah? Ingatlah selang satu hari saja setelah Jumat Agung yakni pada hari Sabtu Halleluya dalam Exultet (Pujian Lilin Paskah) ada frase yang berbunyi: Oh kesalahan yang membahagiakan (felix culupa ) oh sungguh diperlukan dosa Adam, karena mendatangkan keselamatan semulia itu. Bukankah tindakan yang dilakukan Yudas juga membantu kelancaran rencana keselamatan Allah (penebusan)?

Inilah sisi kontroversialnya di kala kita mengenang Yudas. Meski diduga ada alasan keagamaan dan motif politik yang kuat dalam konspirasi untuk menjatuhkan hukuman mati pada Yesus melalui penyaliban, kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa Yudas dan perannya merupakan sebuah mata rantai dan pintu masuk via dolorosa dan kematian Yesus.

Apa sebenarnya motif di balik tindakan Yudas? Tulisan ini jauh dari pendasaran teologis biblis apalagi menafsirkan kitab suci. Namun sebagaimana sejarah kehidupan manusia umumnya tokoh Yudas dan tindakannya sangat mungkin muncul di tempat lain pada waktu berbeda. Karena itu tulisan ini, tidak boleh dianggap sebagai sebuah diskusi berat dan memberatkan, tapi anggaplah sebuah refleksi ringan dari kaca mata seorang umat awam.

Eksperimen Politik

Berpalu-palu kita sudah menghakimi Yudas sebagai pengkhianat Tuhan Yesus. Namun demi sebuah pengadilan (imajiner) yang fair ada baiknya kita sedikit tidak membebani dan mempersalahkan Yudas secara berlebihan. Toh dia sudah menyesal, melempar empat puluh keping perak itu ke dalam Bait Allah lalu menggantung dirinya. Untuk itu sebaiknya kita perlu melihat motif di balik tindakan Yudas.

Sebagai seorang sahabat, Yudas menaruh kepercayaan kuat kepada Yesus. Malahan loyalitas dan totalitas kepercayaan Yudas kepada Yesus tersebut telah menggiringnya melakukan eksperimen politik. Bagi Yudas, Yesus Sang Guru sekaligus sahabatnya itu adalah super hero. Dalam beberapa perikop Injil mereka (para rasul ) bahkan menyebut Yesus Tuhan, Anak Allah dan Kristus. Hal itu didukung kenyataan bahwa Yesus mampu mengubah air menjadi anggur, menggandakan 3 ketul roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan lima ribu orang, mencelik mata orang buta, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan bahkan orang mati dihidupkan kembali dan berbagai mukjizat lainnya.

Luar biasanya lagi Yesus selalu mengakhiri tindakan mukjizatNya itu dengan frase atau ungkapan "bertobatlah dosamu telah diampuni" atau "pulanglah imanmu telah menyelamatkan engkau". Dalam benak Yudas inilah kriteria pemimpin idealyang dapat memenuhi tuntutan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. Keyakinan inilah yang mengikat Yudas. Apalagi saat itu Yudas sebagaimana juga saudara-saudara sebangsanya sedang merindukan seorang Mesias, seorang pembebas.

Bagi Yudas, seorang super hero, nabi atau Mesias tidak mungkin terkalahkan oleh kekuatan manusia manapun. Lagipula mungkin inilah saat yang tepat sang Mesias menyatakan dirinya sebagai raja yang membebaskan bangsanya dari penjajahan Roma. Euforia dan teriakan "Hosana Fillii David" dari penduduk ketika menyambut Yesus memasuki Kota Yerusalem merasuk jiwa mudanya. Yudas membelok dari master plan Yesus yakni rencana keselamatan Allah melalui salib.

Yudas berpikir "now or never". Yudas melakukan eksperimen politik: sekali rengkuh dua pulau terlampaui, menyaksikan kemuliaan Tuannya juga pundi-pundi bertambah. Tanpa berunding dengan para sahabat lain Yudas melakukan peran politik one man show. Pater John Mansford Prior dalam rubrik ini ( penulis lupa tanggalnya) setahun atau dua tahun lalu melukiskan eksperimen politik yang dilakukan oleh Yudas persis seperti yang dilakukan oleh para pemuda yang menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk mendesak keduanya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.