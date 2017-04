Pendeta Jatuh dalam Percabulan

POS KUPANG/FERRY NDOEN BEST- Pengerja Gereja BEST Kupang pose bersama usai perayaan Kebaktian Jumat Agung, di ruang Palacio, Hotel Aston, Kupang, Jumat (14/4/2017) siang

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG - Bukan hanya jemaat (umat) Tuhan yang jatuh ke dalam dosa percabulan akibat hawa nafsu, namun pendeta juga bisa tergoda lalu jatuh ke dalam dosa percabulan.

Pendeta (hamba Tuhan) yang pada awalnya datang berdoa agar jemaatnya yang 'salah jalan' dan terseret lumpur dosa agar kembali dan berbalik kepada Tuhan, namun dalam perjalanan, pendeta juga ikut terjerumus ke dalam dosa percabulan.

Dan Puji Tuhan, ending fragmen/drama yang dibawa pemuda YESS Gereja BSET Kupang bukan hanya jemaat yang akhirnya bertobat dan kembali ke jalan Tuhan namun karena jamahan Tuhan sehingga pendeta juga mengaku khilaf lalu bertobat serta meminta ampun kepada Tuhan karena telah berbuat dosa.

Itulah secuil drama (fragmen) singkat yang dibawakan pemuda YESS Gereja BEST Kupang dengan sejumlah pameran, Oliver Kevin Ndoen, ST, Lia Theodoris, S.Si, Ria Koreh, SH, Oktavini, S.Kom, Bram Tibuludji, Inri, Telen Narumi pada Perayaan Kebaktian Jumat Agung Gereja BEST Kupang, di ruang Palacio, Hotel Aston Kupang, Jumat (14/4/2017) pukul 10.00 Wita.

Kebaktian Perayaan Jumat Agung Gereja BEST Kupang disertai Perjamuan Kudus dipimpin Hamba Tuhan (HT) Petit Daeng dari Gereja BEST Surabaya. Kebaktian dihadiri sekitar 500 jemaat Gereja BEST Kupang.

Ikut bersaksi memuji Tuhan lewat tembang solo, Donald Isaac, SH membawakan sebuah kidung pujian penyembahan bagi Tuhan. Juga duet penyanyi cilik Viona Nubatonis dan Christin Fanggidae, putri Endang Lerik.

Turut hadir sejumlah pengerja Gereja BEST Kupang, Djoko Sunyoto, Opa Nugruho, Viktor Tantoya, Setiawan Ferdianto, Iki Leo, Endang Lerik, Gustaf Lerik, Djoni Anabuni, Aci Yoan Diana, Leni Miramangngi, Ivoni Laasar, Selce Japari, Dee Sitta, Jacklin Dillak, Novita Lusiana, Kak Flo Best, dam Feby Nite .

Hamba Tuhan Petid Daeng dalam renungannya kotbahnya mengangkat tentang; Karena kasihNYA yang besar bagi manusia sehingga Tuhan Yesus berkorban sekali untuk selamanya.

YOH 12 :24 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.