Sambut Paskah, Hotel On the Rock Berbagi Darah

Para karyawan, warga setempat dan tamu hotel berpartisipasi dalam kegiatan donor darah di On the Rock Hotel, Kamis (13/4/2017).

Laporan Wartawan Pos Kupang, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Menjelang Paskah Hotel On the Rock berbagi darah dengan sesama.

Donor darah telah dilakukan mulai pukul 09.00 Wita yang bekerja sama dengan PMI.

HRD Manager Hotel On the Rock, Dewi, kepada wartawan, Kamis (13/4/2017), mengatakan kegiatan donor darah sudah rutin dilakukan sejak On the Rock Hotel berdiri.

Kali ini dalam rangka paskah, pihak hotel ingin berbagi kepedulian untuk sesama.

"Karyawan hotel, para tamu, rt/rw setempat bahkan dari Brimob pun berpartisipasi dalam giat donor hari ini. Kami targetkan 30 kantong tapi optimis bisa lebih dari itu," tuturnya.

Sekretaris GM Kiky juga menambahkan sebagai bentuk apresiasi setiap pendonor diberikan voucher renang gratis. (*)