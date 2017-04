Pimpinan Komisi DPRD Sumba Barat Konsolidasi

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Petrus Piter

POS KUPANG.COM, WAIKABUBAK -Pimpinan Komisi A, B dan C DPRD Sumba Barat melakukan konsolidasi usai pergantian komposisi alat kelengkapan Dewan belum lama ini.

Konsolidasi ini untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada rakyat Manda Elu Pada Eweta.

Ketua Komisi A DPRD Sumba Barat, Bayu Dwi Kurniawan, S.H dan Wakil Ketua Komisi A DPRD, Drs. Tarawatu Ora mengatakan, proses pergantian alat kelengkapan DPRD Sumba Barat merupakan hal biasa.

Baginya yang terpenting bagaimana berusaha semaksimal mungkin melayani aspirasi masyarakat . Apalagi tugas dan peran Komisi A sangat strategis dan cukup besar tantangannya.

Kesiapsediaan setiap waktu menjadi hal urgen menjawab setiap aspirasi yang datang. Komisi A dikoordinir Wakil Ketua DPRD Sumba Barat, Daniel Bili, S.H.

Ketua Komisi B DPRD Sumba Barat, Jantje K.Tenabolo dan Sekretaris Komisi B, Christina L.Ndelo, mengatakan saat ini Komisi B sedang menata kembali administrasi kelengkapan pelaksanaan tugas usai pergantian komposisi Komisi B, belum lama ini.

Konsolidasi internal Komisi B terus berlangsung demi menyatukan kesamaan pandangan akan tugas dan tanggung jawab Komisi B melayani aspirasi rakyat. Komisi B yang dikoordinir Ketua DPRD Sumba Barat, Gregorius HBL Pandango, S.E sudah bekerja dan siap melayani setiap aspirasi rakyat yang masuk ke lembaga DPRD Sumba Barat maupun aspirasi rakyat yang diterima saat melaksanakan kunjungan kerja, reses dan sebagainya.

Pada prinsipnya Komisi B senantiasa siap melayani aspirasi rakyat Sumba Barat.

Sedangkan Ketua Komisi C, Amir Hamza, S.Sos mengatakan, pada prinsipnya Komisi C siap melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang. Saat ini, Komisi C sedang melaksanakan konsolidasi internal guna memantapkan kesamaan pandangan dalam hal pelaksanaan tugas melayani aspirasi rakyat Sumba Barat.*