Renita Sukardi Meninggal, Inilah Unggahan Terakhirnya di Instagram yang Mengharukan!

POS KUPANG. COM - Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan Tanah Air.

Sempat berjuang melawan kanker payudara, artis senior Renita Sukardi menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin, (10/4/2017).

Kabar meninggalnya pemanin sinetron 'Tukang Ojek Pengkolan' ini diketahui melalui unggahan Twitter dari sahabatnya Nova Eliza.

"Inalillahi wainalillahi rojiun. Semoga masuk syurga @IrenSukardi. Mohon dosa Iren dimaafkan ya," tulis Nova Eliza di kicauannya.

Renita Sukardi (Instagram)

Dilansir dari Tribunnews, artis yang akrab disapa iren ini meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta Pusat.

Jenazah Iren rencananya akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Marinir Tengah 1, Jakarta timur dan dimakamkan Senin siang.

Namun, sebelum ia meninggal Iren sempat mengunggah sebuah quote yang sangat mengharukan di Instagram-nya @irensukardi.

Quote itu adalah postingan terakhir dari Iren yang diunggah seminggu lalu.

Postingan Renita Sukardi di akun instagramnya saat masih dirawat di rumah sakit. (instagram.com/irensukardi)

"Keep Praying for what it is you seek.

Impossibility and Possibility are marely concepts of your mind, to Allah nothing is impossible."