Lama Cerai dari Mike Lewis, Tahu-tahu Anaknya Tamara Bleszynski Sudah Segede dan Seganteng Ini

Tak terasa Tamara Bleszynski cukup lama menjanda dan cerai dari Mike Lewis. Tahu-tahu anak mereka sudah gede dan seganteng ini.

Nama si buah hati adalah Kenzou Leon Blezynski Lewis.

Di sebuah foto terakhir Kenzou yang diposting ke Instagram, Tamara sendiri tak menyadari kalau Kenzou cukup cepat bertumbuh.

Kini anak cowok itu menjelma hampir menjadi sosok remaja ABG (Anak Baru Gede) .

Tampangnya dominan mirip ayahnya, Mike Lewis.

Kulitnya pun dominan bule. Wajahnya tak kalah ganteng dibanding bapaknya.

Padahal usia anak ini baru 6 tahun, tepatnya akan genap 7 tahun pada 22 Desember 2017 mendatang.

Namun pertumbuhan badannya begitu cepat tinggi sampai membuat ibundanya yang cantik itu tak percaya akan secepat itu melihat perubahan anak cowoknya itu.

"Waktu cepat bgt berlalu yah...tiba2 Zou dah gede aja. Thank you for the pic Nini. Have fun yah #Kenzou," tulis aktris yang pernah menjadi lawan main aktor Anjasmara di serial Wah Cantiknya di SCTV itu lewat Instagramnya, Sabtu (9/4/2017).

Di foto tersebut tampak Kenzou sedang duduk di sebuah kursi berbaju putih lengan panjang dan bercelana jeans plus sepatu.