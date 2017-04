Insiden Memalukan di Konser Coldplay Bangkok, Netizen Kecam Etika Sejumlah Penonton Indonesia ini

POS KUPANG.COM -- Konser Coldplay yang diselenggarakan di lapangan Raja Manggala, Bangkok, Jumat (7/4/17) ternyata masih ramai dibicarakan di media sosial.

Konser yang bertajuk 'A Head Full Of Dreams' tersebut juga membuat para penggemar Coldplay tanah air rela merogoh dalam koceknya untuk menyaksikan aksi band asal Inggris tersebut.

Bahkan, beberapa selebritis Indonesia juga tampak mengunggah foto mereka kala menyaksikan konser di negeri Gajah Putih tersebut.

Namun siapa sangka, ternyata kehadiran para penonton Indonesia dalam konser tersebut menyisakan ungkapan kekecewaan dari netizen.

Hal ini diungkapkan oleh netizen yang berasal dari Indonesia yang tinggal di Thailand.

Netizen yang tidak memperlihatkan namanya tersebut mengaku kecewa atas sikap warga Indonesia yang dinilai tidak menghormati aturan di Thailand.

Berikut ini ungkapan lengkap rasa kecewanya.

"Setiap acara di Thailand, pasti selalu dimulai dengan di plau nya Thai Royal Anthem, lagu untuk raja. Semua orang harus berdiri, diam dan menghormati.

Belakangan ini setiap Thai Royal Anthem, kebanyakan orang Thai termasuk gw pasti terharu karena inget raja Rama 9.

Semalam waktu konser Coldplay, as you know banyak sekali orang Indonesia yang nonton.