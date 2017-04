Caption My Love! Suami Nafa Urbach Terekam Mesra Dengan Perempuan Ini

Instagram

Zack Lee dan seorang wanita / Nafa Urbach

POS KUPANG.COM -- Setelah beberapa waktu lalu heboh video mesranya dengan Nikita Mirzani.

Suami artis cantik Nafa Urbach ini kembali digosipkan berselingkuh dengan wanita lain.

Nikita Mirzani dan Zack Lee dalam video yang diunggah di akun Snapchat, Jumat (14/10/2016) dini hari. (IST/SNAPCHAT)

Hal itu terlihat dari foto-fotonya di akun Instagram @makrumpita, Jumat (7/4/2017).

Tampak dalam foto itu, Zack Lee bersama seorang wanita cantik terlihat mesra.

Wanita itu tampak merangkul Zack Lee dengan intim.

Pun Zack Lee juga terlihat merangkul wanita itu dengan mesra.

Ada tiga foto yang diposting.

NAFA URBACH DAN ZACK LEE (tribunjateng/dok)

Ketiganya juga memperlihatkan keduanya begitu mesra dan akrab.

Apalagi, wanita itu menuliskan keterangan foto yang mesra, yakni 'You always in my heart', dan 'My love'.