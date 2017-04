Instagram Nagita Slavina dan Raffi Ahmad Banjir Doa Kesembuhan bagi Keluarga Raffi Ahmad

POS KUPANG. COM - Nagita Slavina, istri artis Raffi Ahmad tampaknya sedang sakit.

Hal tersebut diketahui dari unggahan foto akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pada (4/4/2017).

Unggahan foto tersebut menampilkan Nagita Slavina yang berbaju hitam tengah terbaring lemah dan lemas di sebuah tempat tidur.

Diduga foto Nagita Slavina tengah terbaring tersebut diambil di sebuah rumah sakit.

Dalam foto memang terlihat wajah Nagita yang pucat dan lemas.

Nagita Slavina (instagram.com/raffinagita1717)

"Get well son memsyeeee" tulis akun @raffinagita1717 pada keterangan fotonya.

Sontak unggahan foto tersebut langsung dibanjiri dengan doa dari para netizen untuk kesembuhan Nagita.

"Cepet sembuh ya memsye" tulis akun @narsih20

"Gillssss...lagi sakit ajah tetep syantik" tulis akun @terrysl

"Lho kok sakiit saay?? GWS ya sayaang love you so much" tulis akun @asya_camila

"Mamsyeee kenapa...Sehat terus mamsyee" tulis akun @sucinurulkh26

"Ikhlaskan saja mbak di saat sedang sakit biar cepat diangkat penyakitnya...Amiien" tulis akun @jusu_habibullah

"Sakit apa non? GWS cantik..." tulis akun @imoeyfainu

"Semangat terus memsye jangan dipikirin hal-hal yang nggak penting apalagi mikirin si tingtong" tulis akun @ariniarin19.

Berdasarkan pantauan tim TribunWow.com, sampai sekarang, Selasa (4/4/2017), pukul 21.15 WIB, unggahan foto tersebut sudah mendapat 205 ribu lebih likes, dan sudah dikomentari sebanyak 2 ribu lebih komentar. (TribunWow.com/Natalia Bulan Retno Palupi)